اتفاق بين ميلان والخضر بشأن بن ناصر
رياضة
24 مارس 2021 () - شاهر.ع
كشفت اليوم وسائل إعلام إيطالية ، عن اتفاق تم بين مسؤولي نادي آسي ميلان الإيطالي ونظرائهم من المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بخصوص مدلل " الروسونيري" إسماعيل بن ناصر ومشاركته في المواجهتين القادمتين للخضر أمام كل من زامبيا وبوتسوانا.
صحيفة " كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أوضحت أن المدرب ستيفان بيولي طلب إشراك إسماعيل لمباراة واحدة على الأقل وذلك حتى لا تتجدد إصابته نظرا لحاجة الفريق " اللومباردي" للاعب الشاب ، العائد مؤخرا بعد طول غياب بسبب الإصابة.
نفس المصدر أكد أن أن " بيولي"، أعد برنامجا خاصا لمتوسط ميدانه بالتعاون مع الطاقم الفني للفريق الوطني.