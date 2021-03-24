كشفت اليوم وسائل إعلام إيطالية ، عن اتفاق تم بين مسؤولي نادي آسي ميلان الإيطالي ونظرائهم من المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بخصوص مدلل " الروسونيري" إسماعيل بن ناصر ومشاركته في المواجهتين القادمتين للخضر أمام كل من زامبيا وبوتسوانا.

صحيفة " كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أوضحت أن المدرب ستيفان بيولي طلب إشراك إسماعيل لمباراة واحدة على الأقل وذلك حتى لا تتجدد إصابته نظرا لحاجة الفريق " اللومباردي" للاعب الشاب ، العائد مؤخرا بعد طول غياب بسبب الإصابة.

نفس المصدر أكد أن أن " بيولي"، أعد برنامجا خاصا لمتوسط ميدانه بالتعاون مع الطاقم الفني للفريق الوطني.