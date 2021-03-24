كشف المجلس الإسلامي الأعلى، اليوم الأربعاء، عن إطلاقه قريبا لثلاثة مواقع إلكترونية، بغرض "تيسير" الوصول إلى أخبار المجلس التي تهم الرأي العام الوطني.

وأوضح مدير التوثيق والإعلام على مستوى المجلس، بغداد محمد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "تنفيذا لتنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره، وانسجاما مع المخطط الاتصالي المسطر والرغبة في التفاعل المباشر مع المواطنين، سيتم قريبا إطلاق ثلاثة مواقع إلكترونية، تضاف إلى منصات التواصل الاجتماعي التي ينشط من خلالها المجلس حاليا".

وقال المسؤول أنه و بغرض "توفير الخدمات الإعلامية و تيسير معلومات وأخبار هذه الهيئة والتي تهم الرأي العام، سيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمجلس الإسلامي الأعلى، إضافة إلى موقع ثاني خاص بالهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، إلى جانب موقع خاص برئيس المجلس، الدكتور بوعبد الله غلام الله".

يذكر أن المجلس الإسلامي الأعلى، وفي سياق متصل، يعمل حاليا على مشروع "استحداث والتأسيس" لمنتدى إعلامي، ينتظر أن يسهم في ترسيخ فكرة المرجعية الوطنية من خلال توثيق الصلة بين مختلف المؤسسات الإعلامية وذات الهيئة. ويهدف المنتدى إلى ضمان وصول "الخبر والمعلومة والرأي والفتوى الشرعية الصحيحة للرأي العام بشكل يسمح بترسيخ فكرة المرجعية الوطنية". كما يعد هذا المنتدى "فضاء مفتوحا" على كل المؤسسات الإعلامية سواء كانت عمومية أو من القطاع الخاص، بغية الارتقاء بالعمل الإعلامي وبالتالي "الوعي العام"، والذي من شأنه حماية فئة الشباب والأجيال الصاعدة من تلقي معلومات مغلوطة يمكن أن تسيء أو تشوه تاريخ الأمة.