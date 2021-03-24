قد تجتاح أكثر العناكب السامة في العالم سيدني باستراليا، بعد هطول أمطار غزيرة، كما حذرت حديقة الزواحف الأسترالية أن العناكب القاتلة قد تلجأ إلى المنازل أثناء هروبها من الفيضانات.

وأوضح دانيال رومسي، رئيس قسم الزواحف والعناكب بحديقة الزواحف الأسترالية أن الجهات المختصة في الحديقة أصدرت تحذيرًا عاجلاً بشأن "العناكب" القاتلة التي ستغزو الأماكن بسبب الظروف الجوية الحالية التي تشهدها منطقة شرق أستراليا.

وتسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات هائلة في ولاية نيو ساوث ويلز ولا تزال المياه تغمر أجزاء من ضواحي شمال غربي سيدني. وفيما شعر السكان بالراحة مع صفاء الأجواء اليوم الأربعاء بعد أيام من هطول الأمطار، تلقوا "تحذيراً عاجلاً" للاستعداد لتدفق نوع من أكثر العناكب فتكاً والمستوطنة في سيدني.

وقال مدير الحديقة تيم فولكنر في بيان: "الطقس الدافئ المرتقب ومستويات الرطوبة المرتفعة هما المزيج المثالي لازدهار هذه العناكب في الأيام المقبلة".

وأضاف: "مع الفيضانات الهائلة التي شهدناها في منطقة سيدني الكبرى، أجبرت هذه الزواحف على مغادرة مسكنها والبحث عن ملاذ في مناطق أكثر جفافاً"

وانتشرت صور الآلاف من العناكب الهاربة من مياه الفيضانات والتي تتسلق الأسوار والمباني على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة ما أثار الرعب في نفوس السكان.