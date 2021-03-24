تمكنت مصالح أمن ولايـة الجزائر، من توقيف أربعة موظفين تابعين لمؤسسات عمومية، تورطوا في قضية تكوين جمعية أشرار، واختلاس أموال عمومية، عدم التبليغ والمشاركة.

وأفاد بيان لذات المصالح أنه في إطار المهام المنوطة بفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تمكن عناصر أمن العاصمة من توقيف أربعة (04) موظفين تابعين لمؤسسات عمومية، بعد أن ثبت تورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية، عدم التبليغ والمشاركة.

وأضاف المصدر، أن العملية عولجت على إثر معلومة وردت إلى عناصر الفرقة، التي باشرت تحرياتها المكثفة، حيث مكنت المحققين من تحديد الضرر المالي اللاحق بحسابات متوفين من ذوي الحـقـوق، والـذي قـدر بـ (17.511.617,41) دج، حيث تم استرجاع مبلغ قدره (7.940.000,00) دج من العائدات الإجرامية.

وأشار ذات المصدر، إلى أنه بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.