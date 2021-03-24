نفت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، في بيان لها حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية، بخصوص تصريح وزير التجارة كمال رزيق ، حول تسقيف سعر الدجاج .

وأوضح البيان، أن الوزير قال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى:" فيما يخص أسعار الدجاج أن الأسعار حرة لكن الدولة ستتدخل من خلال الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن التابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الذي سَيُسَوُق مخزونة من الدجاج المجمد خلال شهر رمضان بسعر لن يتجاوز 250 دج للكيلوغرام الواحد كما تم القيام به شهر رمضان للسنة الماضية "

وتابع البيان، أن بعض المواقع تداولت تصريحا مزيفا ومغالطا للرأي العام .

وتأسفت الوزارة لما تداولته بعض مواقع الصحف الوطنية المعتمدة، بأن وزير التجارة وكأنه سقف سعر الدجاج بمبلغ 250دج خلال شهر رمضان مؤكدة أن هذا لم يرد إطلاقًا لا من الوزير أو أي إطار من إطارات القطاع.