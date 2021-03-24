وزارة التجارة توضح بخصوص سعر الدجاج
نفت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، في بيان لها حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية، بخصوص تصريح وزير التجارة كمال رزيق ، حول تسقيف سعر الدجاج .
وأوضح البيان، أن الوزير قال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى:" فيما يخص أسعار الدجاج أن الأسعار حرة لكن الدولة ستتدخل من خلال الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن التابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الذي سَيُسَوُق مخزونة من الدجاج المجمد خلال شهر رمضان بسعر لن يتجاوز 250 دج للكيلوغرام الواحد كما تم القيام به شهر رمضان للسنة الماضية "
وتابع البيان، أن بعض المواقع تداولت تصريحا مزيفا ومغالطا للرأي العام .
وتأسفت الوزارة لما تداولته بعض مواقع الصحف الوطنية المعتمدة، بأن وزير التجارة وكأنه سقف سعر الدجاج بمبلغ 250دج خلال شهر رمضان مؤكدة أن هذا لم يرد إطلاقًا لا من الوزير أو أي إطار من إطارات القطاع.