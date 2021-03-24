أدى حادث تسرب للغاز أحادي الكربون بولاية ڨالمة، اليوم الأربعاء، إلى وفاة شخص وإنقاذ آخر.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية لذات المصالح بمشتة الرشالحة في ڨالمة صباح اليوم الأربعاء، لأجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، حيث توفي شخص اختناقا بالغاز المنبعث من قارورة غاز البوتان، فيما أصيب شخص آخر يبلغ من العمر 17 سنة، بصعوبة في التنفس وحروق في الرجلين.

وتم إسعاف الضحية، ونقله إلى المستشفى، فيما حول الضحية المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الحكيم عقبي.