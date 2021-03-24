أعلن اليوم، الأربعاء، الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشكل رسمي إيقاف جوزيف بلاتر رئيسه السابق، والأمين العام جيروم فالكه، لمدة ست سنوات أخرى وثمانية أشهر من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

وكشفت أعلى هيئة كروية في العالم عبر موقعها الرسمي، عن أنه تم إيقاف الإثنين وفرضت عليهما غرامة قدرها مليون فرنك سويسري لكل واحد منهما.

الفيفا أضافت، أن الهيئة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة بالفيفا، وجدت أن بلاتر وفالكه، مذنبان بارتكاب انتهاكات مختلفة لمدونة "فيفا" للأخلاقيات.

ومن ضمن التهم التي تم توجيهها لبلاتر، هي تضارب المصالح وقبول هدايا ومزايا أخرى، وإساءة استخدام المنصب.

وكان بلاتر، تم عزله من منصبه كرئيس للفيفا، بسبب رشاوى وفساد مالي، وتم منعه من تولى أي مناصب قيادية في كرة القدم حتى 2022.