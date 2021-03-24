تحدث مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي عن المباراة القادمة يوم الجمعة، أمام شبيبة الساورة بملعب 20 أوت وذلك في مواجهة متأخرة عن الجولة 13 من المحترف الأول.

التقني التونسي قال في تصريحات صحفية:" المباراة صعبة بين فريقين يمران بفترة زاهية، من جهتنا نطمح للعودة بنتيجة ايجابية من بشار، كل اللاعبين جاهزين لذلك وسنعمل على إيجاد التوليفة اللازمة لذلك".

وبخصوص الغيابات أوضح الكوكي أن الفريق سيكون محروما من خدمات كل من توري، قراوي في انتظار التأكيد بالنسبة للعوافي وغشة. الكوكي كشف أن كل الأندية التي تشارك في المنافسة الإفريقية تعاني من التعب بسبب توالي المباريات والسفريات لكن الطاقم الفني للوفاق، ومنذ بداية الموسم قام بتحضير جميع العناصر على نفس المستوى من الناحية البدنية والفنية.

وعن الشائعات الأخيرة حول وجود سوء تفاهم وخلاف بينه وبين اللاعب قراوي نفى الكوكي ذلك جملة وتفصيلا.

وواصل الحديث: " قراوي هو قائد الفريق وأعتبره بمثابة إبني رفقة جحنيط ، و النرفزة التي كانت بادية عليه في المواجهة الأخيرة كان بسبب البطاقة الصفراء التي تلقاها.. لهذا كل شيء على مايرام".