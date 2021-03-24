نظم مكتتبو عدل 2 الموجهين لموقع 3254 مسكن بالدويرة (الملعب)، صبيحة اليوم ، وقفة أمام مقر الوكالة بالعاصمة احتجاجا على القرارات العشوائية القاضية بوقف إجراءات التوثيق التي تسبق عملية التسليم، مطالبين بالتزام إدارة عدل بمسؤوليتها أمام مواطنين ينتظرون سكناتهم منذ سنة 2013.

الوقفة الاحتجاجية للمكتتبين وممثليهم، جاءت بعد قرار الوكالة أول أمس بوقف إجراء التوثيق للمرة الثانية بعد قرار التوقيف الأول الصادر في شهر ديسمبر الماضي بسبب تفشي وباء كورونا بين عمال وإطارات الوكالة. ما كان أمرا مفهوما لدى المكتتبين الذين فضلوا الحوار والتواصل مع الوكالة عن طريق ممثلي الموقع.

ووجد مكتتبو الموقع أنفسهم مجبرين على الاحتجاج للتعبير عن نفاد صبرهم في ظل غياب الخبر اليقين بخصوص موعد معلوم لتسليم السكنات الجاهزة منذ أشهر فيما يتم حاليا وضع آخر الروتوشات بخصوص التهيئة الخارجية على مستوى الموقع، بعد إيصاله بكل الضروريات من قنوات الغاز والمياه والكهرباء. وأمام القرار الفجائي وغير المبرر لوكالة عدل، يطالب مكتتبو الدويرة في موقع الملعب ببرمجة التسليم في تاريخ محدد ومعلوم تحترمه الوكالة التزاما بمسؤوليتها أمام مكتتبيها.