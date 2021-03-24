حدد باتريس كارتيرون مدرب فريق الزمالك المصري، يوم 31 مارس الجاري موعداً لسفر بعثة النادي، إلى الجزائر تحسبا للمواجهة التي ستجمعه ضد مولودية الجزائر في الثالث أفريل القادم بملعب 5 جويلية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

وأنهى أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرات جميع اللاعبين المسجلين في القائمة الإفريقية للزمالك.

و نقلا عن صحيفة " المصري اليوم"، رفض كارتيرون تحديد أسماء بعينها لاستخراج التأشيرات لها وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات لجميع اللاعبين بما فيهم المصابين لرغبته في التكتم على العناصر التي سيصطحبها معه إلى الجزائر.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على المولودية والحصول على النقاط الثلاث من أجل البقاء في السباق على حجز إحدى بطاقتي التأهل للدور التالي للبطولة.