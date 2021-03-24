كشفت وسائل إعلام تونسية أن اللاعب زكرياء بن شاعة لاعب اتحاد الجزائر قد لجأ إلى لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل مطالبة فريقه السابق، النادي الصفاقسي بمستحقاته المالية.

موقع " فوت 24" أكد أن مستحقات بن شاعة تقدر بنحو 50 ألف أورو أي ما يعادل 180 ألف دينار تونسي.

ووفق نفس المصدر فإن بن شاعة قد تحصل على مستحقاته المالية كاملة بيد أن الإشكال يتعلق برفض اللاعب القبول بالقرار الذي اتخذته الجامعة التونسية لكرة القدم في الموسم الماضي والقاضي بتخفيض الأجور إلى النصف في فترة توقف النشاط نتيجة انتشار فيروس كورونا.