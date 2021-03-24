أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، أن جائحة كوفيد-19 تسببت في "عرقلة الخدمات الصحية وهي تهدد التقدم المحرز على مدار العشرين عاما الماضية، سواء في مجال الصحة أو في مجال التنمية بما في ذلك التقدم في مكافحة مرض السل".

وأوضح الوزير في كلمة له قرأها نيابة عنه كاتب الدولة لدى وزير الصحة المكلف بإصلاح المستشفيات، إسماعيل مصباح، خلال يوم دراسي حول مرض السل بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة هذا المرض، أن المخطط الاستراتيجي الوطني لمكافحة السل (2020 - 2024) يهدف أساسا إلى "تخفيض معدل الإصابة بهذا المرض بنسبة 25 بالمائة بحلول عام 2024 مع القضاء عليه نهائيا مع آفاق 2035"، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد-19 تسببت في "عرقلة الخدمات الصحية وهي تهدد التقدم المحرز على مدار العشرين عاما الماضية.

وأشار بن بوزيد إلى "تعزيز القدرات التقنية والإدارية للبرنامج الوطني لمكافحة السل على جميع المستويات ودعم نظام المراقبة وتحسين التشخيص، إلى جانب تعزيز البحث العملياتي".

وقد تم خلال سنة 2020 تسجيل أزيد من 20 ألف حالة جديدة بهذا المرض من بينها 6392 حالة تتعلق بالإصابة بالسل الرئوي، وهو ما يمثل نسبة 31 بالمائة منها 5141 حالة إصابة لمرض السل المعدي، وفق الوزير.