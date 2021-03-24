ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بأكثر من 3 بالمائة ، بعد جنوح سفينة في قناة السويس عرقلت مرور السفن الأخرى، وسط مخاوف من تأثر إمدادات النفط بسبب توقف الملاحة بشكل مؤقت عبر القناة.

وارتفع "برنت" بنسبة 3.19 بالمائة إلى 62.73 دولار للبرميل، بحلول الساعة 33:10 بتوقيت الجزائر، بعدما هوى 5.9 بالمائة إلى 60.50 دولار في اليوم السابق. وصعد خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.10 بالمائة إلى 59.55 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قدر تراجعت بنحو 6 بالمائة عند تسوية التعاملات، بفعل قوة الدولار الأمريكي والقلق حيال عودة زيادة أعداد المصابين بفيروس "كورونا" حول العالم. وسجل سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر ماي هبوطاً بنسبة 5.9 بالمائة أو 3.83 دولار ليسجل 60.79 دولار للبرميل عند التسوية.

كما هبط سعر عقد خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ماي بنسبة 6.2 بالمائة أو 3.80 دولار ليصل إلى 57.76 دولار للبرميل.