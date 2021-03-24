تمت الإطاحة مؤخرا بلص خطير يبلغ من العمر 24 سنة من قبل المصالح الأمنية في قصر البخاري، جنوبي المدية، بعدما أوقع 14 ضحية أغلبهن تلميذات بمختلف الابتدائيات عبر أحياء سكنية عديدة منها القطب الحضري، سور وكسيد والزبرة.

وبحسب إفادات بعض أولياء وعائلات الضحايا، فإن المعتدي تم توقيفه بعد ترصد لتحركاته إثر بلاغ ورد من طرف أحد أولياء تلميذات أوقع بهن بأبواب ومداخل العمارات التي تقطن بها عائلاتهن وباستعمال مختلف الوسائل من إغراءات بالحلوى إلى التهديد وحتى استعماله العنف عند مقاومتهن له.

المجرم تمت إدانته بخمس سنوات سجنا نافذة في جلسة استعجالية الأحد المنصرم بعد فترة وجيزة من إحالته على محكمة قصر البخاري، كما أدين بمعيته مجوهراتي يتواجد محله بحي مختاري بذات المدينة، بعام حبسا نافذا لمشاركته في الجرائم المرتكبة بحيث كان يشتري منه الأقراط المنتزعة من الضحايا، اللواتي باتت أغلبهن تعاني من صدمات نفسية جراء ما تعرضن له على يدي هذا المجرم الخطير.