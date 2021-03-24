نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع المصالح الأمنية، خلال هذا الأسبوع عدة عمليات أسفرت عن حجز كميات معتبرة من المخدرات وعتاد التنقيب بطريقة غير شرعية عن الذهب ومركبات ومواد غذائية وطاقوية معدة للتهريب وتوقيف تجار المحظورات والمهربين والمنقبين عن المعادن وإحباط محاولات هجرة غير شرعية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي نفذت خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 مارس 2021، عديد العمليات التي أفضت إلى توقيف، (20) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ (09) قناطير و(84) كيلوغراما حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وفي هذا الصدد، يضيف نفس المصدر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، خلال عمليات متفرقة، (08) تجار مخدرات وضبطت (09) قناطير و(44) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم توقيف (12) تاجر مخدرات وحجز (40) كيلوغراما من نفس المادة وكذا (36443) قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (1203) أشخاص وحجزت (07) مركبات و(253) مولدا كهربائيا و(83) مطرقة ضغط ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (527) طن من خليط خام الذهب والحجارة و(1.470) طن من المواد الغذائية، بينما تم توقيف (24) شخصا آخر وحجز (80) بندقية صيد ومسدس (01) آلي و(226794) خرطوشة خاصة ببنادق الصيد و(23.820) طن من مادة النحاس و(2241) هاتف ذكي و(155001) وحدة من مادة التبغ و(33120) وحدة من مختلف الألعاب النارية و(7398) وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من تيارت وعين تموشنت وورڨلة والوادي وبسكرة وإن أميناس وسطيف وميلة والجلفة.

من جهة أخرى، تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (9996) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار، فيما تم توقيف (363) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وجانت وتلمسان والوادي وأدرار.