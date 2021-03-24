انتشلت مصالح الحماية المدنية ببلدية المقراني، - 45 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة - جثة شخص في العقد الخامس من العمر من بئر مخصص للشرب.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية للولاية، أن وحداتها بسوق الخميس تدخلت لانتشال جثة شخص يبلغ من العمر 50 سنة، وقع في بئر عمقه، 11 مترا به 8 أمتار مياه مخصص للشرب والواقع ببلدية المقراني شمال مقر دائرة سوق الخميس .

واستنادا لذات المصدر فقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين بسام في حين فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة.