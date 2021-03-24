فندت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أنها ستفتح مسابقة للتوظيف قريبا في قطاع الحماية المدنية.

وجاء في منشور عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك "يتدوال مرة أخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي، خبر يخص فتح عن قريب وفي شهر أفريل مسابقة توظيف في قطاع الحماية المدنية، إن المديرية العامة للحماية المدنية تفند قطعا هذه الأخبار الكاذبة، وتؤكد عدم فتح أي مسابقة توظيف في صفوفها خلال الأيام القادمة".

كما نذكر كافة المواطنين والموطنات، أنه في حالة فتح مسابقة توظيف، المديرية العامة للحماية المدنية ستقوم بنشر الخبر وفق ما ينص عليه القانون وكذا على صفحاتها في مواقع تواصل الإجتماعي و كذا موقعها الإلكتروني الرسمي بالغتين العربية و الفرنسية.