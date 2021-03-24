كشف وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الأربعاء، عن أخر مستجدات مسابقة الدكتوراه للسنة الجامعية 2020/2021.

وأفاد بن زيان في منشور عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك"، أن مسابقات الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2020/2021 تتوالى بمختلف التخصصات الموزعة على مؤسسات التعليم العالي.

وأضاف الوزير، أنه في يوم 16 مارس 2021 تم إجراء مسابقة على مستوى جامعة واحدة وتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي للجامعة، أما بخصوص يوم 18 مارس 2021، فقد جرت المسابقات على مستوى 3 جامعات، وتم الإعلان عن النتائج عبر المواقع الرسمية للجامعات المعنية.

كما أورد الوزير، أنه وبتاريخ 20 مارس 2021، بلغ العدد الإجمالي لمؤسسات التعليم العالي التي جرت بها المسابقات 27 مؤسسة جامعية، موزعة بين اثنتين وعشرين جامعة وخمس مدارس، حيث تم إجراء الامتحانات ونشرت أغلب النتائج عبر المواقع الرسمية للمؤسسات وسيعلن على ما تبقى منها اليوم على أبعد تقدير.

وأضاف المصدر ذاته، أن نسبة المشاركة الإجمالية بلغت خلال 3 أيام 31 بالمائة، منها 34 بالمائة ناحية الشرق، و31 بالمائة ناحية الغرب، أما ناحية الوسط فقد بلغت 29 بالمائة.

أما بخصوص نسبة المشاركة الإجمالية منذ بداية انطلاق المسابقات فقد بلغت 33 بالمائة، منها 35 بالمائة ناحية الشرق، و 33 بالمائة ناحية الغرب، 32 بالمائة ناحية الوسط.