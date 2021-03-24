أفادت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأربعاء، أن الاضطرابات الجوية الأخيرة، تسببت في قطع العديد من الطرق الوطنية والولائية، بسبب تراكم الثلوج، لاسيما في ولايتي البويرة وتيزي وزو.

وقال مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني، عبر حسابه الرسمي فايسبوك "طريقي": إن الاضطرابات الجوية مست:

البويرة:

- الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام.

- الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصهاريج.

- الطريق الوطني رقم 15 على مستوى قرية عين زبدة بلدية أغبالو.

تيزي وزو:

- الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

- الطريق الوطني رقم 15 على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان.

- الطريق الولائي رقم 253 على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن.