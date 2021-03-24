أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 124 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.7 مليون وفاة. وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 124.143.841، وإجمالي الوفيات 2.733.380.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ543.793 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 29.920.378. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ298.676 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 12.130.019. في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 199.048، وإجمالي إصابات 2.203.041.

والهند في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ160.166، وإجمالي الإصابات 11.686.796. أما المرتبة الخامسة فتحتلها بريطانيا بإجمالي وفيات 126.523، وإجمالي إصابات 4.321.019. وجاءت إيطاليا سادسا بإجمالي وفيات 105.879، وإجمالي إصابات 3.419.616.

وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 94.231، وإجمالي إصابات 4.424.595. و المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 93.064 وإجمالي إصابات 4.373.607.

واحتلت ألمانيا في المرتبة التاسعة بإجمالي وفيات 75.116، وإجمالي إصابات 2.699.231. تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 73.744، وإجمالي إصابات 3.234.319.