اتفقت تونس وليبيا على المضي نحو إعادة عمل معبر راس جدير بين البلدين وتسهيل حركة المسافرين والبضائع.



وذكرت الوكالة أن ذلك جاء عقب الاجتماع الاول للجنة الجمركية التونسية - الليبية المشتركة والذي عقد في تونس.



واتفقت اللجنة حسب الوكالة على "خطوات لإعادة عمل المعبر بصفة مشتركة "تدريجيا"، وتفعيل اتفاقية المنفذ المشترك التي كانت معتمدة قبل عام 2011 مع تطويرها بما يخدم تطور العلاقات الثنائية نحو شراكة فاعلة تمكن من الاستفادة من الامكانيات والطاقات المتاحة بكلا البلدين، وترجمة تواصل وتضامن بين الشعبين".



كما تقرر تشكيل لجنة لمناقشة الاتفاقية من أجل إعادة العمل بها في أقرب الآجال، إلى جانب عقد اجتماع لجنة المنفذ المشترك، على أن يقع بعد غد الخميس دراسة مسائل أخرى ذات علاقة، وألا تتجاوز عملية النظر في إعادة تفعيل الاتفاقية مدّة الشهر كأقصى تقدير.