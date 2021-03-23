كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل ابراهيم مراد اليوم الثلاثاء بسيدي بلعباس أنه يجري التفكير لتخصيص حصة "معتبرة" في صيغة السكن الريفي بمناطق الظل على المستوى الوطني لتثبيث الساكنة بمناطقهم.



وأبرز مراد على هامش زيارته التفقدية للولاية تدوم يومين انه تم تسجيل خلال الزيارات الميدانية بمختلف الولايات العديد من الطلبات من قبل المواطنين في صيغة السكن الريفي عبر مناطق الظل على المستوى الوطني ، مشيرا انه يجري التفكير لتخصيص حصة "معتبرة" في هذه الصيغة لفائدة مناطق الظل على المستوى الوطني لتثبيث الساكنة بمناطقهم.



وأضاف أن رئيس الجمهورية خصص مبالغ مالية "هامة" لرفع الغبن على سكان هذه المناطق لتجسيد العديد من المشاريع في مختلف المجالات بما في ذلك إنجاز شبكات الصرف الصحي التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن و تثبيتهم بمناطقهم.



وأوضح نفس المسؤول أنه تم تخصيص برسم العام الجاري 20مليار دج للتحسين الحضري و40 مليار دج لصيانة الطرقات البلدية والوطنية لفائدة مناطق الظل علي المستوى الوطني.

وقد اشرف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل بمزرعة سماك ببلدية عين الثريد علي ربط 65 مسكن بشبكة غاز المدينة . وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الذي يبلغ طول شبكته حوالي 8 كم ازيد من 14 مليون دج.