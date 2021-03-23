اكد شريف حجار مدرب اولمبي المدية المتواجد هذه الايام بالجزائر العاصمة، انه طلب من ادارة الفريق ردا صريحا لانتداب لاعبين جدد لتدعيم التشكيلة قبل نهاية فترة الميركاتو، خاصة بعد رحيل سيد علي لكروم الذي فضل خوض تجربة في الخليج وتاكد انضمام صانع الالعاب مدان ياسين في صفوف شبيبة القبائل الذي تاكد ان رحيله سيترك فراغا كبيرا في تشكيلة الاولمبي.



وفيما تحفظ حجار في اتصال مع الخبر عن ذكر اسماء اللاعبين الذين ينوي استقدامهم للفريق، تداولت بعض المصادر اسم بوقلمونة مهاجم وفاق سطيف لتقمص الوان الاولمبي ، وقد دخلت ادارة الاولمبي هذه الايام في سباق مع الزمن من اجل الوفاء بالتزاماتها اتجاه اللاعبين لتمكينهم من مستحقاتهم المالية قبل موعد عودة اللاعبين السبت المقبل لاستئناف التحضيرات لمباريات مرحلة العودة من بطولة المحترف الاول التي يحتل فيها الاولمبي المركز الثالث مؤقتا بمجموع 32 نقطة مؤقتا.