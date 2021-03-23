حركة واسعة في سلك المدراء الولائيين للضرائب و أملاك الدولة

مال و أعمال
23 مارس 2021 () - واج/س.أ
0 قراءة
+ -

 أطلقت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، حركة واسعة في سلك المدراء الولائيين للضرائب و أملاك الدولة، سعيا منها إلى إعادة بعث نشاط المديريات المعنية و مصالحها الخارجية عبر إضفاء ديناميكية فعالة و نفس جديد من أجل التكفل الأمثل بمهامها و الصلاحيات الموكلة لها، حسبما افاد به بيان للوزارة.

و اضاف البيان أن هاته الحركة تأتي "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية و تطبيقا للبرنامج الرئاسي الرامي إلى التكفل بانشغالات المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين".

كما تسعى الوزارة من خلال هذه الحركة، حسب البيان، "إلى إعادة بعث نشاط المديريات المعنية و مصالحها الخارجية عبر إضفاء ديناميكية فعالة و نفس جديد من أجل التكفل الأمثل بمهامها و الصلاحيات الموكلة لها، دعما للنشاط الاقتصادي و التكفل الحقيقي باحتياجات المتعاملين الاقتصاديين و المواطنين بصفة عامة".

و فيما يخص الإدارة الجبائية، تمس هذه الحركة سبعة و أربعون (47) مديرية ولائية للضرائب، شملت تحويل واحد و عشرون (21) مديرا ولائيا و ترقية خمسة و عشرون (25) إطارا إلى مصف مدير ولائي.

من جهة أخرى ، مست هذه الحركة ضمن برنامج إعادة تنظيم مصالح وزارة المالية، سبعة و أربعون (47) مديرا ولائيا لأملاك الدولة، حيث تم تحويل ثمانية و ثلاثون (38) مديرا ولائيا و ترقية تسعة (09) إطارات جديدة إلى هذه الوظيفة.

و بمناسبة الشروع في عملية تنصيب المدراء المعنيين، حث وزير المالية من خلال خطابه التوجيهي، على ضرورة التكفل الأمثل بالبرامج المسجلة ضمن مخطط الحكومة و المنبثقة أساسا من برنامج رئيس الجمهورية، خاصة في الشق المتعلق بالرقمنة و تبسيط الإجراءات الإدارية و كذا تقريب الإدارة من المواطن, يقول نفس المصدر.

كما أكد الوزير "بشدة على ضرورة التحلي بالنزاهة و التفاني في خدمة الدولة و مؤسساتها و مراعاة شؤون المواطن والمتعامل الاقتصادي، و دعا في هذا الشأن إلى ضرورة القضاء على كل الظواهر السلبية و مراعاة مبدأ المساواة في معالجة ملفات المواطنين".

 كما أعلن  أن المصالح الخارجية الأخرى للوزارة ستشهد قريبا حركة مماثلة، إضافة إلى التعيينات التي ستجرى على مستوى الولايات العشر المنشأة حديثا.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول