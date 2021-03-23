ألقت مصالح امن دائرة أرزيو بوهران، مساء اليوم، القبض على 3 أشخاص متهمين بارتكاب جريمة قتل في حق الشاب أيوب ترباق الذي تم العثور على جثته بعد صلاة يوم الجمعة الماضي على مستوى الحديقة المقابلة لمقر الدائرة القديم في وقت يجري فيه التحقيق مع 3 آخرين ممن تداولوا هاتفه النقال المسروق.

وفق مصادر "الخبر"، فإن الثلاثة متهمين الذين ينحدر أحدهم من أرزيو واثنان من وهران اعترفوا بما اقترفوه في حق الضحية الذي كان يدرس في السنة الثانية ثانوي، ويقيم بحي الحدائق المتاخم لوسط المدينة، حيث ذكروا في التحقيق أن شخصا رابعا غيرهم أخرجه من قاعة الألعاب بوسط المدينة وكان ثلاثتهم في انتظاره لينقلاه بعدها إلى عمق الحديقة سالفة الذكر، حيث كبلوه من يديه ورجليه واعتدوا عليه ضربا ثم قتلوه شنقا قبل أن يسلبوا منه لباسه وحذاءه الرياضيين وهاتفه النقال.

وتبين من خلال التحقيق أن أحد مقترفي الجريمة والمنحدر من أرزيو أعلم عنه أهله مصالح الشرطة بأرزيو بأنه اختفى، وتم إثرها إصدار بلاغ في فائدة العائلات للبحث عنه، ليتبين في الأخير أنه فرّ إلى بلدية تاغيت بولاية بشار.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية وتمديد الاختصاص، تم إحضاره من بشار وبدء التحقيق معه إلى جانب مشتبه فيهم والذين كشف التحقيق إلى أن 3 منهم من ارتكبوا جريمة القتل في حق الضحية أيوب ترباق "17 سنة".

وأثناء التحقيقات، اعترف الجناة أن اللباس والحذاء الرياضيين اللذين سلبوا من القتيل لبسوهم في حين أن الهاتف بيع في مدينة مستغانم.

وبتمديد الاختصاص، بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو، تنقل المحققون إلى مستغانم وتعرفوا على من اشترى الهاتف الذكي الأخير الذي قال أنه اشتراه من شخص في وهران ليتم في نهاية المطاف توقيف الاثنين للتحقيق معهم.

وسيتم تقديم الموقوفين الستة أمام العدالة بعد استكمال تحقيق الضبطية القضائية وتحرير إجراء قضائي ضدهم.