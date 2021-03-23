سجل، صباح اليوم الثلاثاء، انزلاق صخري كبير بموقع رأس كربون، غير بعيد عن المنطقة التي وقع فيها الزلزال الذي هز ولاية بجاية الخميس الماضي، دون أن يخلف أية خسائر بشرية، حسبما علم من الحماية المدنية.

ووقعت صخور كبيرة من أعلى الجبل بقوة غير معتادة، مما تسبب في أضرار في الطريق المعبد الواقع في الأسفل وقطع الطرق المؤدية للمكان المسمى "مفتاح"، حسب ذات المصدر.

ويعد هذا الانهيار الصخري من أكبر الانهيارات المسجلة منذ وقوع الزلزال والذي كانت هزاته الإرتدادية تتسبب في كل مرة في سقوط الحجارة والصخور، يضيف المصدر.

ويشار إلى أن صخرة ضخمة انهارت الاثنين الماضي في ذات المنطقة، مخلفة حفرة كبيرة عرضها 4 أمتار وطولها مترين وعلوها 5ر1 متر، مما تسبب في الغلق الكلي للطريق المؤدي لحصن "لومرسيي" وإتلاف جزء من حائط الأمان المحيط به.

ويقع هذا الجزء من الموقع في قلب الحظيرة الوطنية لقوراية المعروفة باستقطابها الكثير للسياح والتي تشكل أيضا مقصدا لمحبي رياضة السباق والركض والرياضات الجبلية.

رغم أن السلطات المحلية لم تقم بالغلق الكلي للموقع، إلا أن مديرية الحظيرة أطلقت عدة دعوات تقضي بتجنب الولوج إلى الموقع بسبب خطورة الوضع هناك.