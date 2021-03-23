تعرض مكتب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين يوسف بولاية تلمسان، إلى محاولة الحرق، حيث أقدم مواطن قبل العصر على حمل قارورة بنزين وقصد مكتب رئيس البلدية، لكنه لم يجده فحاول حرق مكتبه، لتتدخل مصالح الحماية المدنية مرفوقة بفرقة الدرك الوطني، حيث تم التحكم في النار في الوقت الذي هرب فيه الشاب المعتدي، الذي يقال أنه أقصي من قائمة السكنات الاجتماعية، إلى وجهة مجهولة.

من جهة أخرى، شهدت بلدية ودايرة الرمشي، صباح اليوم الثلاثاء، حركة احتجاحية من طرف المواطنين، بسبب عدم الكشف عن نتائج التحقيق الذي تلى الإعلان عن قائمة المستفيدين من قطع الأرض الريفية التي أعلن عنها رئيس بلدية الرمشي قبل شهرين.