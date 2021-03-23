تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بخميس الخشنة بولاية بومرداس، إثر عملية مداهمة لحظيرة لبيع مواد البناء على مستوى حي المويلحة بلدية أولاد موسى، من حجز 9590 لتر من الزيت النباتي لعلامة "لينور" كانت مخبأة في الحظيرة لغرض المضاربة بها في الأسواق.

وحسب بيان الدرك الوطني تلقت "الخبر" نسخة منه، تم تقييد المخالفات المتمثلة فيا ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في سجل تجاري، المضاربة لغرض الحصول على ربح غير شرعي، وتم تم تحويل التاجر الموقوف إلى مقر الفرقة الإقليمية من أجل مواصلة التحقيق وتقديمه أمام العدالة.