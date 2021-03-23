رست، اليوم الثلاثاء بمناء الجزائر، سفينة النقل التابعة للبحرية الأمريكية “يو أس أن أس يوما (تي-إي بي أف 8)” السفينة الأمريكية، وحسب ما جاء في بيان السفارة الأمريكية في الجزائر، متخصصة في توفير الدعم اللوجستي المتقدم وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأفاد البيان ذاته أن هذه الزيارة دلالة على الشراكة القوية والمتعددة الأوجه بين الولايات المتحدة والجزائر، وهي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني الإقليمي الثنائي.

وصرح القائد فرانك أوكاتا، العميد البحري في قيادة النقل البحري في أوروبا وإفريقيا وقائد فرقة العمل 63، أن “تسعدنا المساهمة في تعزيز الشراكة البحرية بين الولايات المتحدة والجزائر. الجزائر شريك جد مقتدر، ومن خلال العمل معًا يمكننا تحسين الأمن والسلامة البحرية في المنطقة”.

كما أكد القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية غوتام رانا: “زيارة “يوما” هي أحدث تواصل رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والجزائر على مدى الأشهر القليلة الماضية. لا تزال الولايات المتحدة مهتمة للغاية بتعزيز هذه الشراكة المهمة”.