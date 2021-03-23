تمكنت مصالح الأمن بولاية المدية من الإطاحة بعصابة متكونة من خمسة أفراد تحترف سرقة الدراجات النارية.

وجاءت العملية بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها مصالح الأمن من طرف ضحايا سرقت منهم دراجاتهم.

جاء تحرك المصالح الأمنية بعد تفشي هذه الظاهرة بالمدية، وبعد تحريات و استغلال لمعلومات تم بفضلها التوصل إلى أفراد الشبكة، الذين تم الإطاحة بهم وتقديمهم إلى الجهات القضائية .

هذا وكان أفراد العصابة يقومون ببيع الدراجات النارية المسروقة عبر ولايات عديدة لتفادي لفت الانتباه.