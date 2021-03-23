لا تزال الحالة الوبائية في الجزائر مستقرة حسب الأرقام المقدمة اليوم الثلاثاء من طرف وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات.

حسب نفس المصدر، فقد تم تسجيل 94 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 98 حالة في اليوم السابق.

كما أعلن نفس المصدر عن تسجيل 5 وفيات جديدة، خلال نفس الفترة، مقابل 4 وفيات في الحصيلة السابقة.

و بهذا، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس، منذ ظهوره في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي، إلى 116.349 حالة.

كما أن العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بكورونا انتقل إلى 3066 حالة وفاة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 80.976 حالة.