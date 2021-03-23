عمد اليوم مجموعة من البطالين من حي بني ثور في ورقلة ، إلى تعرية أجدادهم وخدشها من الاعلى ، فضلا عن اخاطة افواههم ، كما تم غلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى حاسي مسعود بالحجارة واظرام النار في أطر العجلات المطاطية للمطالبة بمناصب شغل.

وتسبب التوتر المسجل في شل حركة المرور عبر الطريق المؤدي إلى بلدية عين البيضاء وحاسي مسعود ، ولم يسجل الاحتجاج أي احتكاك بين مصالح الأمن والمحتجين الذي انتفضوا تنديدا بتهميش مطلبهم والمتمثل في استقادتهم من مناصب بالشركات البترولية .

وقال عدد من الشباب المحتج ، أن مسؤولي ملف التشغيل همشوا مطلبهم وأخلفوا وعودهم أكثر من مرة رغم الشعارات والوقفات السلمية التي نظموها على مدار الشهور المنقضية للمطالبة بحقهم في العمل المكفول دستوريا .

وأكد ذات المتحدثين أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت للتنديد بسياسة التهميش الحاصل في حق بطالي حي بني ثور ، وكذا لايصال صوتهم للجهات الوصية ومطالبتها بالتدخل ووضح حد لمعاناتهم التي يلتزم مسؤولي ملف التشغيل الصمت حيالها.

ولوح المحتجين بمواصلة التصعيد في حال تواصل تهميشهم وعدم تجسيد الوعود التي منحت لها في احتجاجات سابقة والمتمثلة في توظيفهم بالمؤسسات النفطية العاملة في حقول البترول بحاسي مسعود