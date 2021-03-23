أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء مقتل 15 شخصا حتى الآن وفقدان 400 آخر بعد اندلاع حريق هائل في مخيم للاجئي الروهينغا في منطقة كوكس بازار في بنغلادش.

ويعيش نحو مليون من أقلية الروهينغا المسلمة من بورما في ظروف بائسة داخل مخيّمات في منطقة كوكس بازار، بعد فرارهم من بلدهم عقب عملية عسكرية للجيش البورمي عام 2017 خلص خبراء أمميون بانها نفذت "بنية إبادة جماعية".

واندلع الحريق الإثنين وترك ما لا يقل عن 50 ألف شخص بدون مأوى، حيث يعتبر هذا الحريق الأحدث في الأسابيع الأخيرة والأكبر منذ العام 2017. وأمرت بنغلادش بفتح تحقيق في الحادث.

من جهتها كشف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على صفحتها في "الفايسبوك" أن النيران أتت على 10 آلاف خيمة في المخيم المعروف باسم "مخيم الجزائر".

وحسب كريم رزقي مسؤول العلاقات الدولية بهيئة الإغاثة التابعة لجمعية العلماء المسلمين فإن المخيم الجزائري الذي يضم أزيد من ألفي خيمة قد تفحم بالكامل في مأساة تضاف إلى المآسي والمذابح الذي يواجهها هذا الشعب الأعزل منذ عقود.

وأفاد رزقي، أن الجمعية تواصلت مع عدد من الناشطين البنغال وأكدوا أن عشرات الآلاف من الروهينغا باتوا في العراء بعد أن التهم الحريق خيامهم وكل أغراضهم.

وقال يوهانس فان دير كلاو ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بنغلادش للصحافيين في جنيف عبر رابط فيديو من دكا "ما رأيناه في هذا الحريق هو شيء لم نشهده من قبل في هذه المخيمات. إنه ضخم. إنه مدمر".

وأضاف "تأكدنا حتى الآن من مقتل 15 شخصا وإصابة 560 وما زال 400 في عداد المفقودين كما دمر ما لا يقل عن 10 آلاف كوخ. وهذا يعني أن ما لا يقل عن 45 ألف شخص قد نزحوا ونبحث الآن عن مأوى مؤقت لاستضافتهم".

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان ترتفع من المخيّمات، بينما يحاول عمال ورجال السيطرة على النيران وإخراج اللاجئين إلى أماكن آمنة. ونجح عناصر الإطفاء في السيطرة على الحريق قرابة منتصف الليل.