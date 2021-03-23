أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موعده عند موسم الأمطار شهر جويلية المقبل، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وأضاف آبي في كلمة له أمام البرلمان اليوم الثلاثاء:"لا نرغب بالإضرار بمصالح مصر والسودان المائية".

وجدد نفس المتحدث رفض أديس أبابا لمقترح السودان بتشكيل لجنة رباعية دولية، مضيفا أن "إثيوبيا ترحب بوساطة الاتحاد الإفريقي في التفاوض".

وقبل أيام، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن تصريحات إثيوبيا أكدت اعتزامها استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجددا عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.