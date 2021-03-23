كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم عن تواريخ المباريات المتأخرة من المحترف الأول، والتي ستنطلق غدا الأربعاء.

وتدخل هذه اللقاءات ضمن الجولات 12 ،13 و14 والتي لم تلعب بسبب مشاركة الأندية الجزائرية في مختلف المنافسات القارية.

وستلعب المباريات على الشكل التالي:

غدا:

أولمبي الشلف - شباب بلوزداد.

الجمعة 26 مارس:

اتحاد الجزائر- مولودية الجزائر.

شبيبة القبائل - شباب قسنطينة.

شبيبة الساورة - وفاق سطيف.

الأحد 28 مارس:

شباب بلوزداد- وداد تلمسان.

الثلاثاء 30 مارس:

مولودية الجزائر- أولمبي الشلف.

شبيبة القبائل- سريع غليزان.

وفاق سطيف- جمعية عين مليلة.