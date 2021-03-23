أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن استئناف رحلات القطار بين الجزائر العاصمة والبويرة.

وأوضح بيان ذات الشركة أن استئناف رحلات القطار على خط (البويرة - الجزائر - البويرة) سيكون يوم غد الأربعاء 24 مارس 2021. وكشف نفس البيان عن توقيت الرحلات الذي سيكون على النحو التالي: رحلة البويرة - الجزائر على الساعة 5 و35 دقيقة، أما رحلة الجزائر - البويرة فستنطلق على الساعة 16 و45 دقيقة .

وسيتوقف القطار في المحطات التالية: وادي الجماعة، ذراع الميزان، القادرية، الأخضرية، عمال، بني عمران، سوق الحد، الثنية، بومرداس، قورصو، الرغاية، الرويبة، الدار البيضاء، وادي السمار، الحراش، الخروبة، حسين داي، الورشات وآغا.