تم مؤخرا توجيه 58 طالبا من خريجي الدفعة الخامسة للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي نحو مناصب عمل على مستوى هيئات الوصاية وذلك بالاعتماد على "مبدأ درجة الاستحقاق"، حسبما ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأوضح نفس المصدر أنه، "تنفيذا لتعليمات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، أشرف الأمين العام للوزارة علي لوحايدية مؤخرا على مراسم توجيه 58 طالبا من خريجي الدفعة الخامسة للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي نحو مناصب عمل على مستوى الهيئات تحت الوصاية".

وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام للوزارة أن"الطلبة المتخرجون هم نتاج ثمرة التكوين بالمدرسة"، مؤكدا أنهم "سيساهمون بفضل ما تلقوه من تكوين عال في المدرسة لتطوير وعصرنة القطاع بفروعه الثلاث العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".