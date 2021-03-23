سالت دموع زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي البالغ من العمر 39 عاما، خلال عودته إلى صفوف المنتخب السويدي، بعد غياب أربع سنوات، للمشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وتأثر إبراهيموفيتش، الذي اعتزل دوليا بعد بطولة أمم أوروبا 2016، خلال رد على سؤال بمؤتمر صحفي حول شعور ابنيه ماكسميليان (14 عاما) وفينسن (12 عاما) بشأن قرار العودة للمنتخب والمنافسات الدولية، قائلا: "بكى فينسن عندما غادرت" قبل أن تنهمر الدموع من عينه.