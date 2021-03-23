كشفت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، بمناسبة زيارتها لولاية تلمسان المتواصلة في يومها الثاني اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إيداع ملف "الراي" بمنظمة اليونسكو لتصنيفه كتراث عالمي أواخر الشهر الجاري.

وأوضحت الوزيرة، أن مصالحها تعمل على تصنيف هذا الفن كتراث عالمي، حيث أثنت الوزيرة على جهود فرقة البحث المكلفة بإعداد ملف الراي، لتصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي اللامادي لليونسكو.

والتقت بن دودة بفناني طابع الراي العصري والبدوي، وأبرزهم الشيخ بوطيبة السعيدي والعازف بلّمو، والشيخ النعّام، وصرحت أن الملف ذاته على وشك الإنتهاء، تحسّبًا لإيداعه بمنظمة اليونسكو قبل موعد 31 مارس الجاري.