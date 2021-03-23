كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حكم مباراة النجم الساحلي ضد النادي الصفاقسي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي التي ستلعب يوم 04 أفريل القادم.

وحسب موقع " فوت 24 " فإن الحكم الدولي الجزائري نبيل بوخالفة سيتولى إدارة اللقاء.

ويتواجد ممثلا الكرة التونسية في مسابقة كأس الكونفديرالية بالمجموعة الثالثة رفقة "ساليتاس البوركينابي" و"جاراف السنغالي"، إذ يتصدّر الصفاقسي المجموعة بأربع نقاط في حين يحتل "النجم"، المركز الثالث بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن "ساليتاس" صاحب المركز الثاني.