أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، أن مصالحه الوزارية تعمل حاليا على وضع "جميع الآليات الممكنة لتلبية الاحتياجات من السيولة النقدية" مؤكدا أن لجنة المراقبة، التي تضم كافة الفئات المعنية في الميدان، ستسمح لنا بالحد من هذه الظاهرة وتلبية الاحتياجات على أساس كل حالة على حدة".

وأشار الوزير، في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، إلى أن "هذه اللجنة تعمل 16 ساعة في اليوم، وأحيانا 24 ساعة في فترات الذروة، للرد على الطلبات المختلفة من مكاتب البريد". مضيفا أن "هناك بالفعل تأثير قليل لشساعة التراب الوطني على تسليم السيولة في الوقت المحدد، لكن اللجنة تتولى مع كل اضطراب، مسؤولية مكتب البريد المعني بنقص السيولة".

وشدد الوزير على ضرورة حل هذه المعضلة المقلقة ووضع حد لاستمرارها وتأثيرها على المواطنين المعنيين مؤكدا اتخاذ وتنفيذ إجراءات أكثر جذرية، ولا سيما ضخ السيولة النقدية، وذلك من خلال طرح العملة الورقية الجديدة من فئة 2000 دينار للتداول."وبالتالي سيتم ضخ مبالغ مالية ضخمة بحلول الأسبوع المقبل وكذلك عشية شهر رمضان المبارك. ..الأمر الذي سيتيح لنا وضع حد لهذه المشكلة".

من جهة أخرى استبعد وزير المالية خيار استبدال العملة لاسترجاع الأموال المتداولة في السوق الموازية.