شدت صبيحة اليوم بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم رحالها إلى العاصمة "لوساكا" تحسبا لمواجهة المنتخب الزامبي يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2021.

وقال الناخب الوطني في تصريحات صحفية بمطار هواري بومدين الدولي:" بالنسبة لي المباراة جد مهمة، عكس ما تم، تداوله مؤخرا، لقاء زامبيا سيكون تحضيريا، ومفتوحا على كل الاحتمالات، هي فرصة كذلك لبعض اللاعبين من أجل إثبات إمكانياتهم".

وأضاف:" أجرينا أمس حصة تدريبية واحدة واجتمعت باللاعبين المعنيين بالسفرية وقلت لهم علينا التحضير الجيد لمباراة بوركينافسو التي تدخل ضمن تصفيات مواجهات كأس العالم، علينا أن نكون متحدين، هناك لاعبين جدد في القائمة وآخرون لم يلعبوا منذ مدة، سأحاول إشراك أكبر عدد منهم".

وواصل بلماضي الحديث عن اللقاء:" عقليتنا واضحة وهي المواصلة في ثقافة الفوز وعلينا أن نتمسك بالطموح، الظروف التي سنكون فيها خلال لقاء زامبيا جيدة لأنها تتعلق بسفرية إلى إفريقيا ومواجهة أمام منافس سيقاتل من أجل التأهل ناهيك عن وضعية الملعب، إنها ظروف سنصطدم بها، عند مواجهتنا لمنتخب بوركينافاسو هذا الصيف".