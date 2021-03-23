انخفضت أسعار النفط أكثر من 1 بالمائة، بفعل مخاوف من أن القيود الجديدة المفروضة لمكافحة جائحة فيروس "كورونا" والتوزيع البطيء للقاحات في أوروبا سيتسببان في تباطؤ تعافي الطلب، بينما يخفض المنتجون الإنتاج في مؤشر على وفرة الإمدادات.

ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.01 دولاراً أو ما يعادل 1.56 بالمائة إلى 63.61 دولار للبرميل بحلول الساعة التاسعة وعشرين دقيقة (20:09) بتوقيت الجزائر، لتمحو مكسباً قدره تسعة سنتات حققته في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 96 سنتاً أو ما يعادل 1.56 بالمائة إلى 60.60 دولار للبرميل.

وكانت بيانات التداول قد أظهرت عند التسوية مساء الإثنين ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث بلغ سعر العقود الآجلة لشهر ماي لنفط بحر الشمال مزيج برنت اعتبارًا من الساعة:42:16 بتوقيت الجزائر 64.69 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.25 بالمائة، بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر ماي لبرميل النفط ماركة غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.42 في المائة ليبلغ 61.7 دولار.