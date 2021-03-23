أطلقت الشاعرة الجزائرية حبيبة محمدي، بالتعاون مع الأمانة العامة المساعدة لحركة "شعراء العالم" عن الوطن العربي، جائزة حبيبة محمدي للشعر "الأم سيدة القصائد دورة عيد الأم 21 مارس 2021".

وأعلنت مساء أمس لجنة تحكيم الجائزة أسماء الفائزين، وتحصل على المركز الأول الشاعر تمام حسين طعيمة "سوري" عن قصيدته "آيات مخملها"، وفي المركز الثاني الشاعر مسلم ريواح "الجزائر" عن قصيدته "دمعتان على قبر واحد"، وفي المركز الثالث الشاعر عبد العظيم محمود عمران "مصر" عن قصيدته "الجنة الغائبة"، أما عن جائزة لجنة التحكيم الخاصة فتحصل عليها الشاعر وحيد طباخ "الجزائر" عن قصيدته "كن لينا قبر".

يذكر أن لجنة تحكيم الجائزة ضمت العديد من النقاد العرب منهم الناقدة والأكاديمية نانسي إبراهيم "مصر"، والشاعرة والأكاديمية زينب الأعرج "الجزائر"، والشاعر منصف الوهايبي "تونس"، والشاعرة والإعلامية بروين حبيب "البحرين ".

وصرحت الشاعرة حبيبة محمدى، أن الجائزة تعد مبادرة فردية، وذلك من أجل نشر الإبداع والجمال في حياتنا، ودعما للشباب من أجل حثه على الإبداع، إيمانا بقيمة الشعر في حياتنا، وبالمواهب في الجزائر، وكل بلادنا العربية.