من المنتظر أن تتسلم أكثر من 6700 سكن عمومي إيجاري عبر مختلف بلديات ولاية تيبازة قبل نهاية السنة الجارية. وحسبما علمته "الخبر" من مصادر مسؤولة فإن هذه الحصة السكنية الاجتماعية الهامة تنجز بوتيرة عادية ولا تعترضها أية عراقيل بالنظر لوتيرة الانجاز الجيدة التي تسير بها منذ إنعاشها في وقت سابق.

جندت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة، كل إمكانياتها وحثت مؤسسات الانجاز التي أوكلت لها كافة العمليات المتعلقة بالبناء والتجهيزات وكافة أشغال التهيئة والتحسين الحضري، كما قامت إدارة الديوان بحث مصالحها على استكمال الإجراءات المتعلقة بتوفير المرافق الحيوية لكافة البرامج التي ستوضع ضمن رزنامة التوزيع الأشهر المقبلة.

وتعول السلطات الولائية على استلام حصة 6700 وهي متنوعة بين الاجتماعي المحض وبرامج القضاء على السكن الهش وكلاهما ضمن برامج العمومي الإيجاري من أجل تلبية احتياجات الفئات الهشة وإنهاء معاناة وغبن الكثير من الفئات الاجتماعية عبر المواقع التي أقيمت بها هذه الحصة، حيث قال مصدر متابع للملف بأن الحصة، موزعة عبر الدوائر الـ10 الكبرى للولاية وهي القلعية، فوكة، بواسماعيل، احمر العين، حجوط، شرشال، ڨوراية، الداموس وتيبازة ومعها أكثر من 20 بلدية معنية.