احتج أولياء تلاميذ حي الشهيد بوحدة عبد القادر ببلدية احمر العين في تيبازة أمام مدرسة حمايدي إبراهيم تعبيرا عن رفضهم لنقل أبنائهم إلى المدرسة الجديدة المجاهد المتوفي بوحوية بن عائشة وسط السنة الدراسية وفي ظروف صعبة.

وأشار أولياء التلاميذ أنهم سبق لهم وأن راسلوا المديرة السابقة لقطاع التربية بالولاية لإبداء اعتراضهم عن أي قرار لتحويل أبنائهم الذين يناهز عددهم الـ100 تلميذ ونقلهم للمدرسة الجديدة المجاهد المتوفي بوحوية بن عائشة لعدة اعتبارات تتعلق بأمن وسلامة أبنائهم وكذا المتاعب المنجرة عن التنقل اليومي الذي يؤثر على تحصيلهم الدراسي.

وأوضح الأولياء أن اعتراضهم على نقل أبنائهم إلى المدرسة الجديدة جاء بسبب انعدام الأمن حيث سجلت نهاية السنة الفارطة محاولة اختطاف طفلين من الحي، وإصابة التلاميذ بالخوف والفزع من جراء هذه الحادثة، وكذا عدم دخول المستفيدين الجدد بالحي السكني بعمارات 490 مسكن المنجز حديثا في غياب الإنارة العمومية ورفضا لنقل أبنائهم من المدارس الأخرى وسط السنة الدراسية تفاديا للتأثير على مسارهم الدراسي، بالإضافة إلى كون نفس المسافة تربط الحي بالمؤسستين التربويتين.