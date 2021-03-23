أكدت رئيسة شرطة مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، ماريس هيرولد، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص بينهم ضابط شرطة، بحادث إطلاق نار وقع بأحد المراكز التجارية في المدينة.

ونقلت الشرطة عبر حسابها في "تويتر" عن ماريس هيرولد قولها، "تعازينا للأسر المتضررة.. قتل عشرة أشخاص". ووصفت هيرلود الشرطي المتوفى بالبطل.

وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق من أمس الاثنين، بوقوع حادث إطلاق نار في أحد المراكز التجارية في مدينة بولدر بولاية كولورادو، فيما وجهت الشرطة الأمريكية دعوات إلى الابتعاد عن المنطقة.

وقالت الشرطة الأمريكية في بيان على تويتر: "يوجد مطلق نار نشط في محلات (كينغ سوبرز)، نحذر السكان من الاقتراب من هذه المنطقة". وبعدها قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أمنية إن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء إطلاق النار بينهم رجل شرطة، وسط أنباء عن القبض على منفذ الهجوم.

وأظهرت الكاميرات رجلا يقتاد بعيدا عن مكان الحادث وهو مكبل اليدين وملطخ بالدماء وعاريا جزئيا، يعتقد أنه مطلق النار. حيث أفادت الشرطة أنه أصيب بجروح.

وتعد هذه ثاني واقعة إطلاق نار جماعي تسفر عن قتلى في الولايات المتحدة في غضون أسبوع واحد بعدما سقط ثمانية قتلى بينهم ست نساء من أصل آسيوي في ثلاثة مواقع في أتلانتا وحولها.