المسيلة: حادث مرور يخلف وفاة شخصين وإصابة 12

مجتمع
22 مارس 2021 () - م.خ/ واج
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 هلك شخصان (2) و أصيب  12 آخرون في حادث سير وقع اليوم الاثنين ببلدية سليم بولاية المسيلة، حسب ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية .

وأوضح ذات المصدر أن هذا الحادث الذي كان الطريق الوطني 46 بالمكان المسمى "كاف الطيور" مسرحا له إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين ولايتي سطيف و تندوف مشيرا إلى أن الحادث أودى بحياة شخصين بعين المكان و إصابة 12 آخرين بجروح .

 وأضاف المصدر بأن أعوان الحماية المدنية قد قاموا بنقل الجثتين إلى المصلحة المعنية بمستشفى بوسعادة.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.

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