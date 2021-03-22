هلك شخصان (2) و أصيب 12 آخرون في حادث سير وقع اليوم الاثنين ببلدية سليم بولاية المسيلة، حسب ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية .



وأوضح ذات المصدر أن هذا الحادث الذي كان الطريق الوطني 46 بالمكان المسمى "كاف الطيور" مسرحا له إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين ولايتي سطيف و تندوف مشيرا إلى أن الحادث أودى بحياة شخصين بعين المكان و إصابة 12 آخرين بجروح .



وأضاف المصدر بأن أعوان الحماية المدنية قد قاموا بنقل الجثتين إلى المصلحة المعنية بمستشفى بوسعادة.



من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.