انتقل مساء اليوم إلى جوار ربه البروفيسور عيساوي محمد نائب رئيس جامعة البويرة المكلف بالبيداغوجيا.



البروفيسور من مواليد 15 ماي 1964 ببلدية ذراع الميزان ولاية تيزي وزو تحصل على شهادة البكالوريا شعبة رياضيات، سنة 1983 درس بالجامعة ليتحصل على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي سنة 1988، ثم توج بشهادة ليسانس في الحقوق سنة 1999 فشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة سنة 2000، ثم شهادة ماجستير في الحقوق سنة 2005 ، فشهادة دكتوراه في العلوم في القانون سنة 2012 ثم تأهيل جامعي سنة 2015.



عيساوي محمد الذي وافته المنية التحق بالمركز الجامعي بالبويرة سنة 2007 بصفته أستاذ محاضر قسم"أ" ثم أوكلت له مهام إدارية مدير معهد الحقوق من 17 فيفري 2007 إلى غاية 12 جافي 2012.



وبعد المركز الى جامعة البويرة عين كنائب مدير جامعة البويرة مكلف بالتكوين العالي عبر الطورين الاول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج، من 13 جوان 2012 ، كما شغل ذات المرحوم عضو اللجنة المتساوية الأعضاء بجامعة البويرة منذ تاريخ 23 أفريل 2012 إلى 22 أفريل 2015، ورئيس اللجنة المتساوية الأعضاء بجامعة البويرة منذ تاريخ 21 فيفري 2016.