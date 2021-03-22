كشف المدير العام للجزائرية للمياه حسين زاير، هذا الاثنين، عن التوجّه إلى "تقليص فترات التوزيع الخاصة بالماء الشروب، وتكييفها بدايةً من الصيف القادم" في حالة استمرار ما سماها "حالة الاستنزاف الحالي للمياه".



في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، ذكر زاير: "الوضع الحالي يفرض في اطار مسعى اقتصاد الماء الحفاظ على المخزون المتوفر على مستوى السدود وهو ما سيترجم لامحالة بتقليص فترات التوزيع ما عدا في حال اعادة تشكل الاحتياطات مع حلول شهر ماي القادم".



وأوضح أنّ تقليص الفترات الزمنية سيتم "حالة بحالة" حسب البلديات وموارد تعبئة المياه"، مضيفًا أنه "إذا لم يتحسن الوضع خلال الشهرين القادمين، فإنّ التموين اليومي الذي يتراوح ما بين 10 و18 ساعة سيتم تقليصه ليصبح ما بين 6 و12 ساعة بل وحتى يوم بيوم"، لكنّه طمأن في هذا الصدد: "شهر رمضان الكريم لن يكون معنيًا بهذه القيود".